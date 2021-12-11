Село Курманаевка, Оренбургская область, , 18:13 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области полицейские изъяли 65 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Алкоголь



Факт перевозки такой жидкости выявили инспекторы ДПС. Они осмотрели автомобиль «BMW 530XI», которым управлял 24-летний житель Самары. В машине были найдены стеклянные бутылки ёмкостью 0,1 литра, при этом документов, подтверждающих легальность продукции, не было.

Гражданин пояснил, что приобрёл эту продукцию в Самаре. В отношении него проводиться проверка. По её результатам будет принято соответствующее решение.