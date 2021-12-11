Лондон, , 18:10 — REGNUM 11 декабря киностудия Warner Bros. выпустила первый тизер третьей части франшизы «Фантастические твари», получившей подзаголовок «Тайны Дамблдора». Ожидается, что полный трейлер фильма выйдет в свет 13 декабря.

Фантастические твари и где они обитают, фрагмент постера Fantasticbeasts.co.uk

Ранее сообщалось, что роль главного антагониста фильма Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен, известный по исполнению роли доктора Ганнибала в телесериале «Ганнибал». Также Миккельсен принимал участие в создании игры «Death Stranding» от студии Kojima Productions. Мадс Миккельсен заменит в этом фильме Джонни Деппа, принявшего решение покинуть команду.

Помимо Миккельсена, в фильме сыграют Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Эзра Миллер и Кэтрин Уотерстоун.

Премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирована на апреля 2022 года.