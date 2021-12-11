Москва, , 18:08 — REGNUM Въезд на Украину певице из России и организатору ее выступлений из-за посещения ими Крыма не разрешила государственная пограничная служба страны. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба ведомства на странице в соцсети Facebook.

Флаги России и Украины

«Мужчину и женщину … обнаружили пограничники отдельного КПП «Киев» в одном из столичных аэропортов, — говорится в сообщении ведомства. — Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула».

Отмечается, что женщине, которая является «российской исполнительницей песен», и мужчине, который «связан с организацией и обеспечением выступлений певцов», отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.

Личности граждан России не раскрывались.

По данным СМИ, речь идет о певице Марии Гусаровой (Mary Gu).