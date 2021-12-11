Вашингтон, 11 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с главами МИД Великобритании и Германии Элизабет Трасс и Анналеной Бербок обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения координации действий США и Великобритании для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины», — сказал он.

Прайс также добавил, что главы МИД США и ФРГ «обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не раз опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Илья Кива заявил, что власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе военную провокацию против России.