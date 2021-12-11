Новосибирск, 11 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Новосибирске перед судом предстанет бывший председатель комитета рекламы и информации мэрии города. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска в совершении 13 умышленных преступлений коррупционной направленности, в том числе незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взяток за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций на территории города и иные действия, в значительном и крупном размерах, на общую сумму свыше 800 тыс. руб., а также легализации денежных средств, полученных преступным путём, на сумму более 400 тыс. руб.», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей города через подконтрольное ему юридическое лицо при посредничестве привлечённого им бывшего сотрудника комитета рекламы. В замен он обеспечивал беспрепятственный приём заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента, а также за реализацию иных функций комитета рекламы.

Отмечается, что вину он признал в полном объёме. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.