Варшава, , 18:02 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин знает слабые точки американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США. Об этом 11 декабря заявил экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Он (Путим — прим.) считает президентство Байдена слабым, и он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. — передает его слова Polskie Radio. — С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия».

Также он признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно, а после онлайн-переговоров РФ получила гарантии ослабления давления на «Северный поток — 2» со стороны США.

Встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря. Президент РФ указал на невыполнение Киевом Минских соглашений и отметил, что НАТО наращивает военный потенциал у рубежей России. А лидер выразил обеспокоенность ситуацией на Украине.