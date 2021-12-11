Элиста, , 18:02 — REGNUM Калмыкия занимает лидирующие позиции в России по темпам вакцинации от COVID-19. План иммунизации населения в регионе выполнен на 78%. Как сообщил глава республики Бату Хасиков, прививки получили более 128 тыс. человек.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Уже свыше 128 тысяч жителей Калмыкии привилось против COVID-19. <…> Сейчас ситуация [с коронавирусом] в республике стабильная. Но для формирования коллективного иммунитета должно привиться более 164 тысяч человек взрослого населения. И мы постепенно приближаемся к этой отметке», — написал Хасиков в Instagram.

Калмыкия полностью обеспечена антиковидной вакциной. Ежедневно прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации посещают 700−900 человек.

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