Вильнюс, , 17:56 — REGNUM Гитанас Науседа — президент Литвы — заявил, что в Прибалтике чувствуют «прямую угрозу со стороны РФ» и «могут рассчитывать на военное подкрепление из США». Об этом он заявил 11 декабря по результатам разговора лидеров стран восточного фланга НАТО с президентом США Джо Байденом.

«Как я сказал президенту США, это звоночек не только Украине … страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, — передает его слова Delfi. — Мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам почувствовать себя более защищенными».

Ранее эстонский лидер Алар Карис заявил, что в ходе беседы с главами девяти стран восточного крыла НАТО президент США Джо Байден пообещал усилить группировку альянса в этих государствах — «при необходимости».