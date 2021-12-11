Лондон, , 17:53 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала коллег из стран G7 сплотиться перед лицом враждебных сил, которые «пытаются ограничить пространство свободы и демократии в мире».

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«Нам необходимо продемонстрировать положительный, проактивный подход, повышая собственную безопасность и конкурентоспособность, а также обеспечивая себе лучшие возможности, чтобы отстаивать те ценности, в которые мы верим», — сказала она в эфире телеканала Sky News.

Трасс добавила, что страны G7 должны «защищать себя от растущей угрозы со стороны враждебных сил и тесно сплотиться в противостоянии агрессорам, пытающимся ограничить пространство свободы и демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 декабря в Ливерпуле проходят переговоры глав МИД стран G7 (Великобритания, Италия, ФРГ, Франция, Канада, США, Япония).

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон и его партнеры должны отказаться от поставок газа из РФ, «чтобы сохранить независимость».