Новосибирск, , 17:54 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 декабря, за сутки зарегистрировано 5882 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Kazanfirst.ru

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Отметим, что днём ранее, 10 декабря, за сутки зарегистрировано 6704 обращения из-за коронавируса.

При этом в регионе выявлено 87 062 случая коронавируса (+389 за сутки), 59 137 пациентов полностью выздоровели (+255 за сутки), умер 3961 человек (+13 за сутки).