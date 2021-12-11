Новосибирск, , 17:47 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3709 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 312 человек, на ИВЛ — 60 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 145 660 тестов на коронавирус.

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