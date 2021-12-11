Самара, , 17:44 — REGNUM Болельщик самарских «Крыльев Советов», которому стало плохо в концовке матча восемнадцатого тура чемпионата России с казанским «Рубином», скончался на стадионе после игры. Об этом 11 декабря передаёт корреспондент «Чемпионата».

Траур

По последним данным, фанату, которому делали массаж сердца, стало плохо за 10 минут до конца встречи, однако спасти жизнь мужчине не удалось.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря «Крылья Советов» одержали уверенную победу над казанским «Рубином» в матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась со счетом 2:0.

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