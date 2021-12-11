Анатолий Кошкин, 11 декабря 2021, 18:19 — REGNUM Столь поспешное паническое ожидание режиссёром Александром Сокуровым скорого ареста может вызвать лишь ироническую улыбку. Но перепугался кинематографист, видимо, настолько, что успокаивать его пришлось пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Процитируем Интерфакс: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «не может быть и речи» об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным 9 декабря на заседании Совета по правам человека. Режиссер достаточно резко обратился к главе государства и получил жесткий ответ.
На следующий день Сокуров допустил возможность своего ареста. Он сказал изданию «Подъем», что если будет принято такое решение, он не сможет этого избежать. «Конечно нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — успокаивал Песков».
Это что же получается? На тех, к кому «президент хорошо относится», российское законодательство распространяется иначе, чем на обычных граждан? Я, конечно, не юрист, но, по-моему мнению, в высказываниях Сокурова налицо признаки нарушения статьи Конституции РФ, статья 67 которой, в частности, гласит:
Не исключаю, что Сокуров впал в панику, ознакомившись с положениями статьи УК РФ 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Напомним эти положения:
В связи с публичными высказываниями Сокурова, полагаю, следует поддержать призыв к правоохранительным органам дать правовую оценку заявлениям гражданина Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ, с которым обратился 10 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров. Вот текст этого обращения: «Я посоветовал бы Сокурову прочитать не свой американский листочек с чушью, с которого он зачитывал антироссийские тезисы, а новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации», — написал в своем сообщении Кадыров.
Также он добавил, что во второй раз на миллионном митинге в Грозном жители республики подтвердили свое желание связать будущее с Россией.
Конечно, заковывать Сокурова в наручники и отправлять в СИЗО никто не предлагает. А вот открыть уголовное дело для расследования сознательного нарушения гражданином Сокуровым статьи Конституции РФ и УК РФ, на мой взгляд, нужно. Иначе, если Сокурова вовсе не привлекут к ответственности и, по крайней мере, не оштрафуют, значит, нас, голосовавших за вышеуказанную поправку к Конституции РФ, обманули и законодательство о преследовании за призывы к нарушению территориальной целостности РФ — фикция!
К тому же Сокуров «рецидивист», ибо уже не в первый раз публично покушается на суверенитет и территориальную целостность России, например, призывая отдать Японии Курильские острова. Так что, если стоять на букве Закона, то правовой оценки очевидного факта деяния антигосударственного и экстремистского характера не избежать.
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