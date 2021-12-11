Таруса, Калужская область, 11 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС одного из отделов МВД Московской области. Полицейский подозревается в незаконной охоте. Об этом 11 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, в ночь на 9 декабря подозреваемый находился на особо охраняемой территории Государственного комплекса «Таруса» в Жуковском районе Калужской области и из имеющейся при себе винтовки произвел выстрел в голову самцу пятнистого оленя. Животное погибло. Охотник был застигнут на месте работниками комплекса. Винтовка и тело погибшего оленя изъяты.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Ущерб, причиненный госкомплексу, оценивается в 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.