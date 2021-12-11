Манчестер, Великобритания, , 17:38 — REGNUM 11 декабря в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Вулверхэпмтоном». Матч шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Желтые карточки получили Рубен Диаш (40'), Родри (43'), Рауль Хименес (45+1'), Рубен Невеш (45+3'), Леандер Дендонкер (78') и Жоау Канселу (81'). В конце первого тайма форвард «волков» Рауль Хименес был удален с поля.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи — Марк Перии и Тим Вуд.

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Вулверхэмптон»)

Удары 24/2

Удары в створ 2/1

Владение 10/1

Угловые 14/1

Нарушения 12/5

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Зинченко, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган (Фоден, 56'), Силва, Стерлинг, Грилиш (де Брёйне, 74'), Жезус.

«Вулверхэмптон»: Са, Коуди, Саисс, Аит-нури, Килман, Семеду, Моутиньо, Дендонкер (Каштелу, 87'), Невеш (Тринкан, 82'), Хименес, Траоре (Хи Чхан, 67').

«Манчестер Сити», одержав двенадцатую победу в лиге и набрав 38 очков, укрепился на первой строчке. «Вулверхэмптон» с 21-м очком временно остался на восьмом месте.