Кемерово, 11 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 декабря, в стационарах находятся два человека, пострадавших во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Сергей Цивилёв/ Facebook Сергей Цивилев посетил горняков «Листвяжной», которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком

Уточняется, что в больнице сейчас находятся один спасатель — в состоянии средней степени тяжести, и один шахтёр — в состоянии лёгкой степени.

При этом на амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера и 47 спасателей).

За сутки сняты с наблюдения семь человек, всего с начала отчётного периода — 23 пациента (12 шахтеров и 11 спасателей).