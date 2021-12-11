Санкт-Петербург, 11 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. 11 декабря итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Лион» подписал с 26-летним нападающим сборной Ирана и санкт-петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном четырехлетний контракт, который вступит в силу летом 2022 года после того, как иранский футболист покинет российский клуб на правах свободного агента.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию о том, что французский клуб предпримет попытку подписать Азмуна в зимнее трансферное окно.

Вчера, 10 декабря, появилась информация, что «Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро за форварда «Пеньяроля» и национальной сборной Уругвая Аугустино Альвареса. Сам футболист готов подписать контракт с российским клубом, если будет получать 2 миллиона евро в год.