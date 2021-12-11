Кемерово, 11 декабря 2021, 17:32 — REGNUM В Кемеровской области горноспасатели продолжают повторное обследование горных выработок на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтёра», — уточняется в оперативном сообщении.
Отмечается, что параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты, проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. Работы ведутся круглосуточно.