Кемерово, 11 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области горноспасатели продолжают повторное обследование горных выработок на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Аko.ru Штаб у шахты «Листвяжная»

«Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтёра», — уточняется в оперативном сообщении.

Отмечается, что параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты, проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. Работы ведутся круглосуточно.