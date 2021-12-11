Медвежьегорск, , 17:30 — REGNUM В Карелии в результате пожара в квартире жилого дома погибли три человека. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

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Трагедия произошла в ночное время с 10 по 11 декабря на улице Горького в городе Медвежьегорске.

«После тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и тела еще двух неустановленных граждан, — говорится в сообщении. — В настоящее время следователями проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).