Лондон, , 17:22 — REGNUM 11 декабря в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Тимо Вернер.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Джейми Шеклтон, Хуниор Фирпо, Адам Форшоу, Тайлер Робертс, Стюарт Даллас, Даниэль Джеймс, Джек Харрисон, Рафаэль Диас.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Даниэл Робатан.

В последний раз «Челси» и «Лидс Юнайтед» играли между собой 13 марта. Тот матч завершился безрезультативной ничьей.