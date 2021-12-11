Кемерово, 11 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 356 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Кемерово — 71, Новокузнецк — 60, Междуреченск — 32, Ленинск-Кузнецкий — 29, Юрга — 20, Белово — 19, Осинники — 18, Анжеро-Судженск — 16, Прокопьевск — 14, Мыски — 13, Промышленновский МО — 13, Калтан — девять, Полысаево — семь, Тайга — семь, Ленинск-Кузнецкий МО — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Гурьевский МО — четыре, Киселевск — три, Топкинский МО — три, Кемеровский МО — два, Яшкинский МО — два, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 251 пациент выздоровел, четверо скончались.