Москва, , 17:18 — REGNUM Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования после спора с президентом России Владимиром Путиным на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Таким образом он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проверить его слова на экстремизм.

Александр Сокуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опасаюсь, но надеюсь, что президент этого не допустит. Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и по политическим вопросам, он для того и создан», — цитирует его «Интерфакс».

Режиссер также призвал тех, кто критикует его высказывания, «поучиться» у Путина вести дискуссию и «привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Сокуров на Совете по развитию гражданского общества заявил Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпуститьСокуров ответил на требование Кадырова проверить его слова на экстремизмы» тех, кто не хочет входить в состав РФ.

В свою очередь глава государства заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.

«У нас 2000 территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил российский лидер Сокурова, попросив его не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

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