Москва, 11 декабря 2021, 17:18 — REGNUM Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования после спора с президентом России Владимиром Путиным на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Таким образом он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проверить его слова на экстремизм.
Режиссер также призвал тех, кто критикует его высказывания, «поучиться» у Путина вести дискуссию и «привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Сокуров на Совете по развитию гражданского общества заявил Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпуститьСокуров ответил на требование Кадырова проверить его слова на экстремизмы» тех, кто не хочет входить в состав РФ.
В свою очередь глава государства заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.
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