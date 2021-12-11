Москва, 11 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования после спора с президентом России Владимиром Путиным на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Таким образом он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проверить его слова на экстремизм.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сокуров

«Опасаюсь, но надеюсь, что президент этого не допустит. Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и по политическим вопросам, он для того и создан», — цитирует его «Интерфакс».

Режиссер также призвал тех, кто критикует его высказывания, «поучиться» у Путина вести дискуссию и «привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Сокуров на Совете по развитию гражданского общества заявил Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить всех, кто «не хочет жить с нами в одном государстве».

В свою очередь глава государства заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.

«У нас 2000 территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил российский лидер Сокурова, попросив его не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

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