Москва, , 17:15 — REGNUM Вернувшиеся из ЮАР граждане России, у которых ранее выявили штамм коронавируса «Омикрон», переносят заболевание легко. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Тяжелых случаев нет, — сказал Гинцбург. — Они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет».

По его словам, пациенты, у которых наблюдается легкое течение заболевания, ранее были иммунизированы.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также добавил, что конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса уже удалось собрать.

«Она (вакцина) сделана, — сказал Гинцбург. — … Но оснований менять вакцину пока нет».

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря федеральный оперативный штаб сообщил, что число летальных исходов после заражения коронавирусом в России по итогам истекших суток достигло 288 351.