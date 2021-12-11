Калуга, 11 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги проводится проверка по факту гибели 41-летнего руководителя подрядной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве 11 декабря.

Prokuror-kaluga.ru Место происшествия

Установлено, что сегодня, 11 декабря руководитель подрядной организации, осуществляющей реконструкцию и уборку снега с нефтяных цистерн на улице Грабцевское шоссе областного центра, в ходе проверки выполненных работ не удержался и упал с цистерны высотой около 15 метров.

От полученных поврежденный мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего.