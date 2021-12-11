Москва, 11 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. 9 декабря были сыграны матчи заключительного, шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Московский «Спартак», одержав третью победу в группе и набрав 10 очков, вышел в плей-офф еврокубка с первого места группы C. По итогам группового этапа московский клуб получил почти 8 миллионов евро.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

3,63 миллиона евро полагаются за попадание в групповой этап Лиги Европы. Три победы и одна ничья принесли команде 2,1 миллиона евро. Еще 1,2 миллиона евро «красно-белые» получили за выход в 1/8 финала еврокубка. За 27-е место в рейтинге команд «Спартак» получил 792 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло окончательное решение отправить в отставку португальского главного тренера основной команды Руя Виторию, под руководством которого «Спартак» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы.