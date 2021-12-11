Москва, 11 декабря 2021, 16:55 — REGNUM 11 декабря издание Metaratings сообщило, что руководство московского «Спартака» планирует предложить 27-летнему российскому голкиперу Александру Селихову подписать новый контракт, так как текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Александр Селихов
Александр Селихов
(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

Большую часть сезона Селихов пропустил из-за многочисленных тяжелых травм. В текущем сезоне российский голкипер принял участие в девяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.

По итогам группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 лучшим игроком с оценкой 8.0 по версии портала WhoScored был признан Александр Селихов. В трех турах российский голкипер пропустил лишь два мяча, а также отбил два пенальти. Также Селихов стал первым на групповой стадии по количеству предотвращенных голов на 90 минут (1,2) и вторым по количеству спасений на 90 минут (4,56).