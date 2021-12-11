Москва, 11 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. 11 декабря издание Metaratings сообщило, что руководство московского «Спартака» планирует предложить 27-летнему российскому голкиперу Александру Селихову подписать новый контракт, так как текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru Александр Селихов

Большую часть сезона Селихов пропустил из-за многочисленных тяжелых травм. В текущем сезоне российский голкипер принял участие в девяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.

По итогам группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 лучшим игроком с оценкой 8.0 по версии портала WhoScored был признан Александр Селихов. В трех турах российский голкипер пропустил лишь два мяча, а также отбил два пенальти. Также Селихов стал первым на групповой стадии по количеству предотвращенных голов на 90 минут (1,2) и вторым по количеству спасений на 90 минут (4,56).