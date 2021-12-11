Братислава, 11 декабря 2021, 16:51 — REGNUM В Словакии выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 11 декабря сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
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По данным минздрава, носители нового штамма, у которых заражение протекает в легкой форме, недавно прибыли в страну с юга Африки.
Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря в Ливане у двух прибывших из Африки впервые был выявлен штамм коронавируса «Омикрон».