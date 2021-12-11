Белград, , 16:48 — REGNUM Массовая акция протеста против экологической политики властей проходит 11 декабря в столице Сербии, участники перекрыли крупнейшую автомагистраль — часть международного транспортного коридора 10. Об этом передает РИА Новости.

За неделю до того на массовых акциях при блокаде протестующими экоактивистами автотрасс и транспортных развязок в 50 населенных пунктах Сербии произошли насильственные инциденты.

Президент страны Александр Вучич и правительство Сербии 8 декабря отозвали с рассмотрения Скупщиной для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме. 10 декабря Скупщина большинством в 193 голоса (из 250 депутатов) правящей коалиции приняли поправки.

По словам Вучича, «у протестующих не осталось причин для экологических требований».