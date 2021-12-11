Москва, 11 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. 11 декабря итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство московского «Спартака» приняло окончательное решение расстаться с португальским коачем Руем Виторией и назначить на пост главного тренера итальянского тренера Паоло Ваноли. Московский клуб представил Ваноли 17 декабря.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Несмотря на отрицательные результаты в чемпионате России, «Спартак» под руководством Руя Витории впервые в своей истории вышел из группы Лиги Европы с первого места. При этом в группе с «красно-белыми» были «Лестер Сити» и «Наполи» — два самых дорогих и богатых клуба турнира.

После семнадцати туров «Спартак» с 23-мя очками занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.