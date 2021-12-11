Москва, , 16:44 — REGNUM В Bi. Zone (компания по управлению цифровыми рисками) считают, что в предновогодний период в России ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей. Об этом 11 декабря передает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты, размещают выгодные предложения по приглашению на праздник Деда Мороза и Снегурочки. А цены на данные услуги при этом оказываются значительно ниже рыночных.

Особо подчеркивается, что при заказе на фишинговом сайте «вы отправляете предоплату через онлайн-кассу». Затем «никакой Дед Мороз к вам не приходит».

Чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты рекомендуют проверять адрес страницы, на которых вы выбираете услуги.