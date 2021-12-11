Москва, 11 декабря 2021, 16:38 — REGNUM В Южном военном округе более 1,5 тыс. танкистов провели учебные стрельбы, сообщили в пресс-службе округа.
В пресс-службе уточнили, что военные совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущиеся танки и другие цели условного противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 201-й российской военной базе в Таджикистане прошла торжественная церемония передачи экипажам новых танков Т-72Б3М.
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