Барселона, Испания, , 16:36 — REGNUM 19-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Педри заявил, что счастлив выступать за каталонский клуб: «Да, я знаю, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» хотят подписать меня, но я счастлив остаться в «Барселоне» и играть здесь. Это моя мечта. Я останусь здесь как минимум до 2026 года, а там посмотрим», — цитирует Педри журналист Фабрицио Романо.

По итогам 2021 года 19-летний Педри был признан лучшим молодым игроком, а также удостоился награды Golden Boy. Также испанцу принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей за один сезон (72 игры).

Ранее на официальном сайте «сине-гранатовых» объявили, что клуб подписал с Педри новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне из-за мышечной травмы Педри принял участие лишь в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 310 минут.