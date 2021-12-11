Львов, Украина, 11 декабря 2021, 16:35 — REGNUM Во Львовской области столкнулись два транспортных средства — грузовик и автобус. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Авария произошла 10 декабря на автодороге Стрый — Дашава вблизи с. Верчане Стрыйского района. По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в правый кювет по направлению движения, а прицеп остался на проезжей части дороги. В него врезался автобус, в салоне которого находились пассажиры.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.