Львов, Украина, 11 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Во Львовской области столкнулись два транспортных средства — грузовик и автобус. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 10 декабря на автодороге Стрый — Дашава вблизи с. Верчане Стрыйского района. По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в правый кювет по направлению движения, а прицеп остался на проезжей части дороги. В него врезался автобус, в салоне которого находились пассажиры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.