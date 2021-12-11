Рига, , 16:35 — REGNUM На звероферме Baltic Devon Mink недалеко от города Бауска (Латвия), где содержатся 100 тыс. норок, неконтролируемо мутирует коронавирус. Об этом 11 декабря передает Delfi.

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Отмечается, что образцы вируса, полученные от людей и от животных, оказались генетически настолько похожими, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами (передавался от человека к норке и обратно.

Предполагается, что впервые коронавирус попал на звероферму весной 2021 г. При этом на ферме содержится порядка 100 тыс. животных, которые болеют бессимптомно и без повышенной смертности.

Исследователь центра изучения биомедицины Монта Бривиба заявил, что некоторые из мутаций еще не описаны, а некоторые — признавались опасными.

Ранее финские заводчики пушных зверей сообщали, что начнут вакцинировать норок от коронавируса. Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, которая разработана FIFUR и группой ученых Хельсинкского университета. Препарат получил название FurcoVac.