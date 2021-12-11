Белу-Оризонти, Бразилия, , 16:29 — REGNUM 35-летний экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Бразилии по футболу Халк был признан лучшим игроком, лучшим нападающим и стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата Бразилии. «Атлетико Минейро» с Халком в составе стало чемпионом турнира.

Футболист Халк Вячеслав Евдокимов

«Атлетико Минейро», набрав 84 очка после 38-ми туров и заняв первое место в турнирной таблице бразильской Серии А, стало чемпионом впервые за 50 лет.

В минувшем сезоне Халк принял участие в 35-ти матчах внутреннего чемпионата, в которых забил девятнадцать мячей и отдал семь результативных передач. Второе место в гонке бомбардиров с пятнадцатью мячами занял 32-летний нападающий Гилберто, выступающий за «Баию Салвадор».

Халк перешел в «Атлетико Минейро» 10 февраля 2021 года из китайского клуба «Шанхай Порт» на правах свободного агента.