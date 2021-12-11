Ереван, 11 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Армении задержали нескольких военнослужащих, которые совершили побег 16 ноября во время эскалации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным ведомства, 16 ноября «силы противника атаковали три боевые позиции, расположенные в районе линии Килисали на отрезке Ишханасар Сюникской области», находившиеся на боевом дежурстве старшина и два наблюдателя нарушили правила организации и несения воинской службы.

«Военнослужащие, имея право применять оружие, вместо нейтрализации и разоружения нападавших, пытались вступить в переговоры с противником, который проник на боевую позицию и пытался захватить в плен личный состав, стоящий на боевом дежурстве», — говорится в сообщении.

В итоге личный состав покинул боевые позиции и бежал, в результате чего военные Азербайджана вторглись на суверенную территорию республики и взяли в плен 24 армянских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители приграничного села Норабак Гехаркуникской области Армении сообщили, что опасаются близкого соседства позиций Вооружённых сил Азербайджана.

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