Манчестер, Великобритания, , 16:23 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о будущем 28-летнего центрального полузащитника сборной Франции Поля Погба в манчестерском клубе: «У футболиста должно быть желание остаться здесь и играть за нас. Если он этого не хочет, то я не вижу какого-либо смысла в этом переубеждать. Но, с другой стороны, давайте подождем и посмотрим, что будет дальше», — цитирует Рангника издание Sky Sports.

Поль Погба Manutd.com

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» предлагает Погба продлить контракт еще с июля прошлого года, однако француз до сих пор не принял окончательного решения. Текущее соглашение Погба с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В январе иностранные клубы смогут предложить Погба подписать предварительный контракт.

В текущем сезоне из-за травмы бедра французский полузащитник принял участие в тринадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. Погба входит в пятерку лучших ассистентов среди игроков топ-5 лиг Европы.