Москва, 11 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Сегодня, 11 декабря, московский ЦСКА в матче последнего в календарном году 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет при пустых трибунах, так как «на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом»,

На матч назначена бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Арам Петросян.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Эмиль Бохинен, Максим Мухин, Ильзат Ахметов, Чидера Эджуке, Бахтиер Занутдинов, Антон Заболотный.

«Арсенал»: Антон Коченков, Артем Сокол, Урош Радакович, Данил Степанов, Игорь Смольников, Аяз Гулиев, Горан Чаушич, Эванс Кангва, Георги Костадинов, Зурико Давиташвили, Евгений Марков.

На данный момент «армейцы» с восемью победами и 27-ю набранными после семнадцати сыгранных туров очками идут на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата. Тульский «Арсенал» с девятнадцатью баллами расположился шестью строчками ниже.