Москва, 11 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) прогнозирует трехлетнее снижение покупательной способности пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубли

«Мы даже проанализировали бюджет Пенсионного фонда (ПФР). У нас оказалось, что покупательская способность пенсий будет падать в ближайшие три года», — сказал Куринный.

По его словам, «если даже по прожиточному минимуму пенсионера, виртуально вычисленному, было 166% в этом году, через три года это будет 160%».

Ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости.

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