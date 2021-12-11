Киев, , 16:08 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины не впустила российскую певицу и организатора ее выступлений. Также им запретили въезд сроком на 3 года из-за посещения Крыма. Об этом 11 декабря передает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, пограничники установили: иностранцы нарушали порядок въезда на «временно оккупированную территорию Крыма», в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся в разные годы на полуострове.

Женщина «является российской исполнительницей песен», мужчина «связан с организацией и выступлений певцов», отмечается в сообщении в Facebook ведомства.

Граждане РФ прибыли в Киев рейсом из Стамбула.