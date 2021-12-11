Москва, , 16:06 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 11 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 12 рейсов, еще восемь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря в Гидрометцентре РФ сообщили, что синоптики продлили «желтый» (погода потенциально опасна) уровень погодной опасности в Москве и области до 13 декабря.