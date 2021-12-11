Оттава, 11 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сотрудники Университета Британской Колумбии в Ванкувере разработали прототип гибкого влагостойкого аккумулятора, способного выдержать стирку в автоматической машине. Описание разработки опубликовано в научном журнале Advanced Energy Materials.

Www.mi.com Фитнес-браслет

Новая разработка ориентирована на рынок носимой электроники, включая фитнес-браслеты, умные часы и другие устройства. Поэтому учёные решили использовать марганцево-цинковые батареи, которые не повредят кожу человека при выходе из строя.

Полученный прототип состоит из нескольких компонентов батареи, соединённых гибкими мембранами. С помощью такой конфигурации разработчикам удалось получить гибкое устройство, что также актуально для носимой электроники.

Благодаря низкой проницаемости материала, используемого для мембран, аккумулятор обладает высоким уровнем влагозащиты. Это позволяет его безопасно мыть, в статье отмечается, что аккумулятор может даже выдержать до 39 циклов мытья в стиральной машине.

В настоящее время учёны работаю над увеличением срока службы батареи и её мощности. В комментарии порталу Eurekalert разработчики рассказали, что полученный прототип уже вызвал интерес у производителей коммерческих устройств.