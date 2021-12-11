Самара, , 16:04 — REGNUM 11 декабря в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержали уверенную победу над казанским «Рубином» Леонида Слуцкого со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Слуцкий Дмитрий Садовников

Первый мяч на 62-й минуте встречи забил Иван Сергеев — 1:0. Через 23 минуты вышедший на замену 17-летний вундеркинд Сергей Пиняев удвоил преимущество хозяев после передачи Сергеева — 2:0. Этот мяч стал для молодого полузащитника первым в рамках чемпионата России.

В текущем сезоне на счету Пиняева три забитых мяча и одна результативная передача в девятнадцати матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах.

Статистика матча («Крылья Советов"/ «Рубин»)

Удары 18/7

Удары в створ 9/3

Владение 48%/52%

Угловые 4/1

Нарушения 9/9

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Солдатенков, Горшков (Чернов, 82'), Бейл, Ежов (Якуба, 90'), Пруцев, Иванисеня (Витюгов, 90'), Зиньковский (Пиняев, 78'), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79').

«Рубин»: Дюпин, Талби, Уремович (Мусаев, 83'), Зуев, Зотов, Абильдгор, Бакаев, Дрейер, Хакшабанович, Кварацхелия, Онугха (Деспотович, 46').

«Крылья Советов», одержав восьмую победу в сезоне, набрали 27 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Рубин» с 22-мя очками остался на десятом месте.