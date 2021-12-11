Порт-Луи, 11 декабря 2021, 16:03 — REGNUM Два первых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Республике Маврикий. Об этом 11 декабря передает ION News.
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Один из заразившихся прилетел в страну из ЮАР, второй инфицированный — житель населенного пункта Тамарен.
Ранее штамм «Омикрон» впервые выявили в Ливане у двух человек, прибывших из Африки.
Напомним, что ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство».