Порт-Луи, , 16:03 — REGNUM Два первых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Республике Маврикий. Об этом 11 декабря передает ION News.

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Один из заразившихся прилетел в страну из ЮАР, второй инфицированный — житель населенного пункта Тамарен.

Ранее штамм «Омикрон» впервые выявили в Ливане у двух человек, прибывших из Африки.

Напомним, что ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство».