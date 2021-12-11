Стамбул, Турция, , 16:02 — REGNUM В одну из основных угроз для демократии со временем превратились социальные сети, воспринимавшиеся на первых порах «символами свободы». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь 11 декабря к участникам двухдневного Международного саммита по стратегическим связям в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

По его словам, демократически развитые страны должны сохранять бдительность на фоне роста «проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации».

«С ростом интереса к социальным сетям, набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации, — сказал Эрдоган. — Ввиду отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством, жизни миллионов людей по всему миру омрачаются распространением ложных новостей. Проблема дезинформации вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил с предложением о посредничестве Турции между Россией и Украиной для «деэскалации напряженности».