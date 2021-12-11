11 декабря 2021 | Время чтения 9 мин

80 лет назад, в ходе контрнаступления Красной армии под Москвой произошёл коренной перелом в сознании советских людей, когда наши бойцы «научились побеждать немцев». Но Битва за Москву продолжается на полях войны идеологической и информационной. И если не противодействовать «всеми силами и на всех фронтах» попыткам переформатировать историю Великой Отечественной войны и память о ней в сознании наших соотечественников, последствия могут оказаться трагическими для современной России.

Владимир Литвиненко, , 17:44 — REGNUM Сегодня мы отмечаем 80-летие начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Того контрнаступления, которое, по мнению ряда исследователей, положило начало коренному перелому в ходе не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой. Это не совсем верная точка зрения. До коренного перелома было ещё далеко. Впереди была Харьковская катастрофа, бои в излучине Дона, тяжёлое поражение Юго-Западного и разгром Южного фронтов, продвижение немцев на Кавказ и фашистский флаг над Эльбрусом. Всё это нам ещё предстояло пережить. Но в эти декабрьские дни 80 лет назад Красная армия наступала. Коренной перелом произошёл в сознании людей. Если в начале войны верили, что враг будет повержен, то теперь знали точно: победа будет за нами.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Колонна советских военнопленных идет по Харькову без сопровождения Bundesarchiv

Константин Симонов писал в декабре 1941 г.: «Произошла гораздо более важная вещь, чем взятие десяти или двадцати населенных пунктов. Произошел гигантский, великолепный перелом в психологии наших войск, в психологии наших бойцов… Армия научилась побеждать немцев. И даже тогда, когда ее полки находятся в трудных условиях, когда чаша военных весов готова заколебаться, они все равно сейчас чувствуют себя победителями, продолжают наступать, бить врага. И такой же перелом в обратную сторону произошел у немцев. Они чувствуют себя окруженными, они отходят, они беспрерывно пытаются выровнять линию фронта, они боятся даже горстки людей, зашедших им в тыл и твердо верящих в победу… Пусть не рассчитывают на пощаду. Мы научились побеждать, но эта наука далась нам слишком дорогой и жестокой ценой, чтобы щадить врага» [1].

К началу операции «Тайфун» наши потери уже исчислялись семизначной цифрой. Поворот части сил группы армий «Центр» на юго-западное направление в помощь группе армий «Юг» после взятия Смоленска оказался полной неожиданностью для советского командования. В результате войска Юго-Западного фронта, одной из самых сильных группировок войск Красной армии, были разгромлены. Оставлен Киев. Мы потеряли большую часть Украины. Возобновилось наступление на московском направлении.

Однако и германская армия, что называется, получила своё. Потери вермахта в живой силе и технике были не просто существенны. Они были катастрофическими. Тем не менее остановить наступление на Москву А. Гитлер не мог. Несмотря на реальную обстановку (небывалое упорство Красной армии, износ техники и измотанность личного состава непрерывными боями, начало осенней распутицы, затруднявшей действия танковых и моторизованных соединений), генералы в войсках имели твёрдое намерение взять Москву и завершить кампанию к концу 1941 г. [2]

С переходом 30 сентября германских войск в наступление на орловском, а позднее и на вяземском направлениях началась Московская оборонительная операция. Однако уже 5 декабря 1941 г. немецкие войска были окончательно остановлены. Только в период с 16 ноября по 5 декабря потери вермахта под Москвой составили: 155 тыс. чел., 777 танков, сотни орудий и миномётов.

Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва» Knorring

11 декабря 1941 г. Гитлер в своём выступлении в рейхстаге заявил, что с 22 июня по 1 декабря 1941 г. потери вермахта составили 162 314 убитыми, 571 767 ранеными, 33 334 пропавшими без вести, а всего — 765 415 человек [3]. Однако «Новый международный ежегодник» назвал данные цифры фантастическими и привёл расчеты американских наблюдателей, по которым на 11 декабря 1941 г. потери германской армии на Восточном фронте только убитыми составили 1300 тыс. чел., т. е. в восемь раз больше официальных данных [4]. И это не считая санитарных потерь и пленных, которых также было немало, хотя и не столько, сколько у нас.

То, что игра пошла «не по сценарию», в Германии поняли сразу. Не все, но поняли. Командующий армией резерва генерал-полковник Фридрих Фром, учитывая катастрофическое положение в военной промышленности, 25 ноября (то есть до начала контрнаступления наших войск под Москвой. — В. Л.), заметил, что необходимо как можно быстрее заключить мир. Фром, который имел полное представление о наличных людских резервах и о фактическом положении в военной промышленности, должен был признать, что, продолжая эту войну, вермахт приближается к катастрофе [5]. 29 ноября 1941 г. имперский министр вооружения и боеприпасов Фриц фон Тодт подал фюреру самоубийственный доклад о положении дел: окончание войны в пользу Германии возможно только на основе политического урегулирования. «В военном и военно-экономическом отношении война уже проиграна». Однако на вопрос Гитлера, как заканчивать войну, ответа у министра не было [6].

Разумеется, ни о каком урегулировании не могло быть и речи. После того, что германские войска успели натворить на оккупированных территориях СССР, у Гитлера был только один выход — идти до конца. Какого угодно.

Сегодня в Германии, да и на Западе вообще, до сих пор не понимают, как мы смогли это сделать. Выдумываются всякие глупости: то «генерал Мороз» им помешал, то «полковник Осенняя распутица». Причём эти мифы появились ещё тогда, в 1941 г. В нашей армии ещё шутили, что если «генерал Мороз» и «полковник Осенняя распутица» существуют, то их нужно расстрелять за измену Родине. На русского солдата эти факторы действовали не в меньшей степени, чем на немецкого.

Контрнаступление советских войск под Москвой (1941) Mil.ru

Они до сих пор не могут понять, как дивизия, потерявшая до 80% личного состава и техники, находясь в полном окружении, может не только продолжать сражаться, но и сдерживать продвижение целой армейской группы. И ведь это были не единичные случаи. Это была система.

На днях вышла «замечательная» статья в немецкой газете «Вельт», посвящённая Московской битве. Они, наконец-то, нашли главную причину своего поражения под Москвой. «Чтобы продемонстрировать свою настойчивость, Сталин, как обычно, провел парад в годовщину Октябрьской революции на Красной площади. Тем временем москвичей спрессовали в ополченские и трудовые бригады и отправили на расширение оборонительных сооружений перед городом. Но немцы не пришли. Нехватка материалов, топлива и боеприпасов, но особенно сильный период дождей, который превратил грунтовые дороги в грязевые трассы глубиной в метр, остановил их продвижение на несколько недель» [7]. Аргументы и оправдания всё те же, что звучали и в 1941−42 годах, и сразу после окончания Второй мировой войны, побитые молью и пропахшие нафталином, но всё ещё пригодные к употреблению в войне информационной.

Это говорит о том, что, несмотря на 80 лет, которые отделяют нас от тех событий, Битва за Москву не закончена. Она продолжается. Именно этим объясняются многочисленные инсинуации в адрес героев — защитников столицы: Зои Космодемьянской, 28 панфиловцев, наезды на Г. К. Жукова, якобы «мясник, завалил немцев трупами», замалчивание руководящей роли Коммунистической партии в организации борьбы на фронте и в тылу. Мы все знаем, кому именно принадлежат эти голоса. Не буду их называть. Просто противно. Ну и, пожалуй, главное, вычёркивание имени Верховного главнокомандующего, Генералиссимуса И. В. Сталина из летописи Великой Победы. В чём только его ни обвиняют наши либеральные деятели. Якобы народ победил «вопреки руководству страны», «все были запуганы репрессиями», «за каждым кустом сидели заградотряды НКВД» и т. д. А ведь на параде 7 ноября 1941 г, проведённом в прифронтовой Москве в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, войска шли с полным боекомплектом, с заряженным оружием — мимо трибун с руководством страны! Можно себе подобное представить сегодня?

Войска идут по Красной площади (сс) Anatoliy Garanin

А вот что говорили о Сталине те, кого в любви к Советскому Союзу обвинить весьма проблематично. Этих цитат множество, но приведу только две, на мой взгляд, наиболее яркие:

Уильям Максуэлл Эйткен, 1-й барон Бивербрук «Коммунизм при Сталине завоевал аплодисменты и восхищение всех западных наций. Коммунизм при Сталине дал нам примеры патриотизма, равные лучшим в анналах истории. Коммунизм при Сталине вырастил лучших генералов в мире. Гонения на христианство? Это не так. Не существует никаких религиозных преследований. Двери Церкви открыты. Расовые преследования меньшинств? Совершенно нет. Евреи живут, как все. Политические репрессии? Конечно. Но теперь ясно, что те, кто были расстреляны, предали бы Россию её немецким врагам» [8].

Шарль де Голль «Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел «приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений. Сталинская Россия — это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено…» [9]

В последнее время голоса, поливающие грязью наше великое прошлое вообще и Великую Отечественную войну в частности, звучат всё тише. Но не умолкли полностью. Следовательно, Битва за Москву — на полях войны идеологической и информационной — продолжается. И если не противодействовать «всеми силами и на всех фронтах» попыткам переформатировать историю Великой Отечественной войны и память о ней в сознании наших соотечественников, последствия могут оказаться трагическими уже для современной России.

Любые исторические аналогии условны, но это не означает, что их нет вовсе. Просто события смещаются по времени, меняются местами, наслаиваются друг на друга. Но при этом не теряют своей остроты и актуальности. И последствия, если не придавать этим аналогиям должного внимания, могут быть не менее трагическими, чем в той далёкой реальности.

Судя по всему, сегодняшняя власть эти моменты учитывает, следовательно, контрнаступление уже началось. И Битву за Москву мы выиграем. Главное, не повторить ошибок прошлого, чтобы после блестящей победы избежать «Харьковской катастрофы» и всего, что за ней последовало, и сразу перейти к «Освободительной миссии».

Примечания: